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    جولة لمسئول أمريكي بطوكيو وسول بشأن البرنامج النووي لبيونج يانج

    05:27 ص السبت 17 أغسطس 2019
    جولة لمسئول أمريكي بطوكيو وسول بشأن البرنامج النووي لبيونج يانج

    وزارة الخارجية الامريكية

    واشنطن- أ ش أ:

    يتوجه ستيفن بيجان المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية إلى كل من اليابان في الفترة بين 19 و 20 أغسطس الجاري ثم إلى كوريا الجنوبية بين 20 و 22 من نفس الشهر.

    وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الجولة تستهدف مقابلة مسئولي الدولتين في مباحثات بغرض مزيد من تقوية مسارات التنسيق حول التنفيذ الكامل والنهائي للبرنامج الخاص بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

    هذا المحتوى من

    Asha
    وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة اليابان كوريا الشمالية البرنامج النووي
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