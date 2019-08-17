  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    ترامب يناقش مفاوضات المصالحة الأفغانية مع فريق الأمن القومي

    05:24 ص السبت 17 أغسطس 2019
    ترامب يناقش مفاوضات المصالحة الأفغانية مع فريق الأمن القومي

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن‌- أ ش أ:

    قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب عقد اليوم الجمعة اجتماعا مع فريق الأمن القومي ومن بينهم نائب الرئيس مايك بنس ووزير الدفاع مارك مارك إسبر، بالإضافة إليه كوزير للخارجية ، إلى جانب مستشار الأمن القومي جون بولتون والممثل الأمريكي الخاص بالمصالحة الأفغانية خليل زاد ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد ومديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل حيث ركز الاجتماع على مناقشة وضع مفاوضات السلام والمصالحة في أفغانستان.

    وقال بومبيو في تصريح له اليوم " نعمل جديا ، تحت قيادة الرئيس ترامب ، على طريق التقدم في أفغانستان ، وفي إطار التعاون المستمر والوثيق مع الحكومة الأفغانية" وأضاف " مازلنا ملتزمين بتحقيق اتفاق سلام شامل ، يشمل الحد من العنف ووقف إطلاق النار، وضمان عدم استغلال الأراضي الأفغانية مجددا فيما يهدد الولايات المتحدة أو حلفاءها ، وكذلك توحيد الأفغان معا للعمل نحو السلام".

    هذا المحتوى من

    Asha
    دونالد ترامب مايك بومبيو الخارجية الأمريكية مايك بنس

    الخبر التالى:

    جولة لمسئول أمريكي بطوكيو وسول بشأن البرنامج النووي لبيونج يانج
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان