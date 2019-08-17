التحالف العربي: قوات "الانتقالي" تبدأ العودة إلى مواقعها السابقة في عدن

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم السبت أن وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني بدأت الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك استجابةً لدعوات التحالف، بحسب بيان صادر عن قيادة القوات المشتركة للتحالف.

وذكر البيان،الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تثمن استجابة الحكومة اليمنية الشرعية للدعوة لضبط النفس أثناء الأزمة وتغليبها لمصالح الشعب اليمني ومحافظتها على مكاسب تحالف دعم الشرعية في اليمن لأجل إعادة الدولة ومؤسساتها".

كما أضاف البيان أن قيادة التحالف "تثمن استجابة الانتقالي في عدن لدعوة المملكة العربية السعودية ودوله الإمارات العربية المتحدة لوقف إطلاق النار، والعودة إلى مواقعها السابقة قبل الأحداث الأخيرة، وتسليم مقرات الحكومة اليمنية وبإشراف من التحالف".

وفي هذا السياق، تدعو قيادة التحالف إلى "استمرار التهدئة وضبط النفس ووقف الخطاب الإعلامي المتشنج، وتعزيز لغة الحوار والتصالح وتوحيد الجهود في هذه المرحلة، والوقوف سوياً لإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروع النظام الإيراني الهدام باليمن، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين بالدولة اليمنية وشعب اليمن من التنظيمات الإرهابية كالمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وداعش"، بحسب البيان.​