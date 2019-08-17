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    طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع متفرقة في قطاع غزة

    02:35 ص السبت 17 أغسطس 2019
    طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع متفرقة في قطاع غزة

    قصف غزة - أرشيفية

    (مصراوي)

    قصف سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي مواقعا وأهدافا في مناطق متفرقة في قطاع غزة.

    وذكرت تقارير صحفية محلية أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس شرق حي الزيتون الواقع شرق القطاع، بحسب "سكاي نيوز عربية".

    وأضافت أن مقاتلات إسرائيلية من دون طيار قصفت أرضا خالية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع أدى الى اشتعال النيران في الارض الزراعية المستهدفة، بحسب وكالة "كونا"

    وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اعتراض نظام القبة الحديدية قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية فيما سقطت قذيفتين أخرتين في مناطق مفتوحة وذلك في أعقاب إصابة 63 فلسطينيا خلال مشاركتهم بمسيرة العودة على حدود غزة.

    قصف جوي قطاع غزة فلسطين الاحتلال الإسرائيلي المقاتلات الإسرائيلية

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