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    الجمارك الأمريكية تعلن خللا مؤقتا بأنظمة التفتيش في عدة مطارات

    01:29 ص السبت 17 أغسطس 2019
    الجمارك الأمريكية تعلن خللا مؤقتا بأنظمة التفتيش في عدة مطارات

    الجمارك الأمريكية

    واشنطن- أ ش أ:
    أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، الليلة، وقوع خلل مؤقت بالحواسيب في عدد من مطارات الولايات المتحدة، مشيرة إلى عودة الأنظمة للعمل تدريجيا.
    وذكرت الهيئة، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أنها ستواصل التحقيق فيما حدث، مضيفة إلى عدم وجود دلالات تشير إلى أن الاضطراب لا دل حاليا إلى احتمالية تعرض الأنظمة لقرصنة ما.
    وأشارت الهيئة إلى اتخاذها حلا فوريا لمعالجة الاضطراب التكنولوجي واستعانتها بإجراءات بديلة لتسيير حركة المسافرين الدوليين.
    وأعلن مطار لوس أنجلوس الأمريكي، سابقا أن مشكلة تسببت بتعطل نظام التفتيش لدائرة الجمارك في عدد من المطارات، ملمحا للمسافرين التواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد الرحلات التي قد تتأخر بسبب التفتيش اليدوي.

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