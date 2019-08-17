واشنطن تعلن إصدار مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"

واشنطن- أ ش أ:

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"، بعد إفراج سلطات جبل طارق عنها.

وتنص المذكرة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، على أن الناقلة، وما تحويه من نفط بقيمة 995 ألف دولار، معرضة للمصادرة بناء على مخالفة القانون الدولي للقوى الاقتصادية الطارئة، والاحتيال على البنوك وغسيل الأموال وقوانين الحيازة المبنية على علاقات بالإرهاب.

ويأتي هذا القرار بعد أقل من يوم على من إعلان منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا، الإفراج عن الناقلة "جريس 1"، وسط توقعات بالنظر للمسألة في المحكمة مرة أخرى بسبب طلب قانوني أمريكي بمنعها من ذلك.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة قبالة ساحل المنطقة الواقعة على المدخل الغربي للبحر المتوسط في الرابع من يوليو الماضي، للاشتباه في انتهاكها عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي بنقل نفط إلى سوريا الحليفة المقربة لإيران، وبعد أسبوعين، احتجزت إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز المؤدي إلى الخليج.