حول العالم في 24 ساعة: بريطانيا تحقق في اتهام شركة ألبان قطرية بتمويل القاعدة

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها ما ذكره موقع "فوود نفيجاتور" الأسيوي، أن المحكمة البريطانية العليا وجهت إلى الرئيس والمدير التنفيذي لأكبر شركة لمنتجات الألبان القطرية "بلدنا" اتهامات بتمويل جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.