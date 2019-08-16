سفير جديد للولايات المتحدة بالمكسيك بعد شغور المنصب لمدة عام

مكسيكوسيتي - (د ب أ):

أرسلت الولايات المتحدة سفيرها الجديد إلى المكسيك بعد شغور المنصب لمدة عام.

وقدم السفير الجديد كريستوفر لانداو نفسه اليوم الجمعة عقب وصوله إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

وقال لاندو بلغة إسبانية طليقة بمطار العاصمة أمام الصحفيين: "جئت بيد ممدودة، وقد جئت إلى هنا لأستمع ولأتعلم".

كان مجلس الشيوخ الأمريكي اختار لانداو 55 عاما والذي يعمل محاميا في الأول من أغسطس الجاري كسفير جديد لبلاده في الجارة الجنوبية المكسيك.

كان لانداو عمل مؤخرا بمكتب محاماة شهير، ويعد هذا أول منصب دبلوماسي له.

كان والده جورج لانداو عمل سفيرا للولايات المتحدة في كل من باراجواي وشيلي وفنزويلا.

وكانت سلفه السفيرة روبرتا جاكوبسون تركت الوظيفة في مايو من العام الماضي بعد شغلها له عامين.

وتركت جاكوبسون في الوقت نفسه عملها الدبلوماسي أيضا في ذلك التاريخ بعد 31 عاما من العمل في خدمة الدولة.