واشنطن.. نتائج التشريح تؤكد انتحار "صديق ترامب" المتهم بالاعتداء على قاصرات

القاهرة – مصراوي:

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلًا عن مصدر مطلع على نتائج التشريح في ولاية نيويورك، انتحار المتهم بالاعتداء جنسيًا على قاصرات، الملياردير جريمري إبستين، بشنق نفسه في زنزانته.

وعثر على رجل الأعمال جيفري أبستين منذ أيام، ميتا في زنزانته في سجن بنيويورك حيث كان ينتظر المحاكمة على خلفية اتهامات بتهريب بشر لاغراض جنسية، والاعتداء على قاصرات جنسيًا.

كان أبستين يتمتع بنفوذ وسطوة إلى درجة أنه عندما كانت تجري محاكمته في المرة الأولى، نظرًا لأنه كان صديقا لكل من الرئيس السابق بيل كلينتون والرئيس الحالي دونالد ترامب والأمير أندرو، ابن ملكة بريطانيا وشقيق ولي العهد الحالي الأمير تشارلز.

وفي عام 2011 أكد جيفري أبستين لصحيفة "نيويورك بوست" التي كانت تعد تحقيقا عنه أنه ليس "وحشا مفترسا يبحث عن طرائده لإشباع رغبته الجنسية، أنا مجرد مذنب. والفرق بين الأمرين مثل الفرق بين جريمة قتل وسرقة كعكة".

وبعد عقد كامل من الزمن ذهب أبستين إلى السجن بعد إعادة فتح التحقيق في القضية التي حوكم إثرها عام 2008، لكن التهمة الجديدة ليست استغلال قاصر بغرض الدعارة بل تهريب بشر لأغراض الجنس وهذه التهمة أبعد ما تكون عن جنحة سرقة كعكة.