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    هبوط طائرة خليجية اضطراريًا في الكويت بعد دخول الكابتن في حالة إغماء

    11:05 م الجمعة 16 أغسطس 2019
    هبوط طائرة خليجية اضطراريًا في الكويت بعد دخول الكابتن في حالة إغماء

    مطار الكويت

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت السلطات الكويتية، أن طائرة تابعة لدولة خليجية "لم تسمها"، هبطت اضطراريًا في مطار الكويت عقب دخول الكابتن في حالة إغماء.

    وبحسب صحيفة الرأي الكويتية، كان في انتظار الطائرة بالمطار سيارة إسعاف، حيث تم فور هبوطها نقل «الكابتن» الى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج نظرا لسوء حالته.

    وعلمت «الراي» أن الطائرة أقلعت من مطار الكويت لاستكمال وجهتها بقيادة «الكابتن» البديل، وأن جميع ركابها بحالة جيدة.

    هبوط اضطراري مطار الكويت هبوط طائرة

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