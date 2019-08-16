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    مسؤولون دوليون وأقليميون يصلون الخرطوم لحضور احتفال ترتيبات السلطة الانتقالية

    10:41 م الجمعة 16 أغسطس 2019
    مسؤولون دوليون وأقليميون يصلون الخرطوم لحضور احتفال ترتيبات السلطة الانتقالية

    مطار الخرطوم الدولي

    الخرطوم - (أ ش أ):

    بدأت وفود دولية وإقليمية في التوافد على الخرطوم مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في حفل توقيع الاتفاق على ترتيبات الفترة الانتقالية، المقرر غدا في الخرطوم.

    واستقبل السفير عمر دهب فضل وكيل وزارة الخارجية السوداني المكلف موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

    واستقبلت الوكيل المساعد في وزارة الخارجية السودانية إلهام إبراهيم، وزيري خارجية أوغندا سام كوتيسا، وجيبوتي محمود علي يوسف، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي بارفيت اونانجا، ووكيل وزارة الخارجية العمانية الشيخ خليفة الحارثي.

    ومن المقرر أن يصل الخرطوم الليلة وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهد السلمي.

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