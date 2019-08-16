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    رئيس البرلمان الأوروبي يدعو إيطاليا للسماح بدخول سفينة تقل مهاجرين

    07:27 م الجمعة 16 أغسطس 2019
    رئيس البرلمان الأوروبي يدعو إيطاليا للسماح بدخول سفينة تقل مهاجرين

    رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي

    بروكسل - (د ب أ):

    دعا رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي إيطاليا للسماح لسفينة إنقاذ المهاجرين (أوبن أرمز) للدخول إلى ميناء لامبيدوسا، معتبرا أن الوضع أصبح " مأساويا".

    وقال ساسولي، الإيطالي الجنسية في بيان"مكتبي على تواصل اليوم مع قائد مهمة (أوبن أرمز) الذي وصف الظروف على متن السفينة بأنها غير مقبولة على الإطلاق".

    وأشار ساسولي إلى أن المهاجرين على متن السفينة"يستسلمون ويرتكبون أفعال إيذاء ذاتي، في حين يفقدون إحساسهم بالواقع".

    وأوضح أن "ظروف النظافة على متن السفن أسوأ من أي وقت مضى".

    وتابع "آمل أن تتفهم السلطات الإيطالية خطورة حالة الطوارئ الإنسانية على متن السفينة وتوافق على السماح لها بالدخول إلى الميناء اليوم".

    ديفيد ساسولي إيطاليا البرلمان الأوروبي المهاجرين
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