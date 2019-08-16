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    الكرملين : العمل جار على توريد الدفعة الثانية من منظومة "إس 400" إلى أنقرة

    07:19 م الجمعة 16 أغسطس 2019
    الكرملين : العمل جار على توريد الدفعة الثانية من منظومة "إس 400" إلى أنقرة

    منظومة إس 400

    موسكو - أ ش أ

    أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا وتركيا تتفاوضان على مجموعة واسعة من قضايا التعاون العسكري بينها توريد مقاتلات "سو-35" والدفعة الثانية من صواريخ "إس-400".

    وقال أوشاكوف ، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" / الجمعة/ - "إنه يتم الآن دراسة مسألة تزويد تركيا بالدفعة الثانية من أنظمة الصواريخ "S-400" في إطار الاتفاقات الحالية، والتي يتم تنفيذها بشكل نشط".

    وعن تزويد أنقرة بمقاتلات "سو -35" الروسية بدلا من المقاتلات الأمريكية "إف-35"، قال إن "روسيا وتركيا تتفاوضان على مجموعة واسعة من قضايا التعاون التقني العسكري، ولن أتحدث عن موضوع المقاتلات".

    وكانت الولايات المتحدة قد علّقت تسليم طائراتها من الجيل الخامس "إف-35" لتركيا، وتوقفت عن تدريب طياريها بعد أن فشلت في إقناعها بالتخلي عن شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" عوضا عن منظومات "باتريوت" الأمريكية.

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    صفقة الصواريخ اس 400 تركيا روسيا الصواريخ الروسية

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