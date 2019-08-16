إصابة 38 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

غزة - (د ب أ):

أصيب 38 فلسطينيا، اليوم الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الأسبوعية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن 20 متظاهرًا أصيبوا بالرصاص الحي والبقية بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز.

وأوضحت المصادر أن من إجمالي المصابين 17 طفلا و3 إناث إضافة إلى مسعف.

ورفعت احتجاجات هذا الأسبوع شعار (جمعة الشباب الفلسطيني).

وتتواصل مسيرات العودة منذ مارس 2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع الجيش الإسرائيلي.

وتطالب المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما، واستدعت تدخلات من مصر وقطر والأمم المتحدة لإنهاء جولات من التوتر العسكري بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأكدت هيئة مسيرات العودة في بيان ختامي لاحتجاجات اليوم، على استمرار المسيرات وضرورة توسيعها في كافة ساحات الفعل الفلسطيني.

وحذرت الهيئة إسرائيل من "مغبة استمرار حصارها وعدوانها على القطاع، فاستمرار معاناة أبناء القطاع سيرتد على الاحتلال بالمزيد من المقاومة وردود فعل للشباب الفلسطيني الثائر".

ودعت الهيئة إلى أوسع مشاركة شعبية في فعاليات الجمعة رقم 71 من مسيرات العودة بعنوان (لبيك يا أقصى) "لنؤكد خلالها أن كل محاولات الاحتلال لتهويد مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً ستبوء بالفشل وستتحطم على صخرة صمود شعبنا ومقاومته الحية".