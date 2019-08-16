القوات العراقية تسيطر على الصحراء وتطارد داعش غربي البلاد

الانبار- (د ب أ):

صرح قائد عسكري عراقي كبير اليوم الجمعة بأن القوات العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي تفرض سيطرة كاملة وتطارد فلول تنظيم داعش في عمق الصحراء الغربية أقصى غربي البلاد.

وقال اللواء قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة في تصريح صحفي" إن موضوع تواجد الاف من الدواعش في وادي حوران في صحراء الانبار كلام غير دقيق اطلاقا، ونحن نراقب الوضع في الصحراء شمالي نهر الفرات في الجزيرة وجنوبي نهر الفرات في الشامية بضمنها وادي حوران ليلا ونهارا" .

وأضاف "قد تتواجد عناصر إرهابية متنكرة بزي رعاة اغنام باعداد محدوده بين 7 و10 إرهابيا يتنقلون بعجلة(سيارة) واحدة أو اثنتين في الصحراء الشاسعة والوديان السحيقة بين منطقة وأخرى سواء في الشامية أو الجزيرة ولكنهم يتعرضون للقتل والتدمير بشكل شبه يومي.

وأكد المحمدي إنهم" داعش يستغلون رعاة الاغنام لجملة أمور منها لايصال مواد الدعم اللوجستي والمياه والاطعمة والوقود اليهم،وكشف تحركات القوات العراقية وأيضا لتغطية تحركاتهم".

وقال "نحن نقوم حاليا بتحديد تحركات واماكن رعاة الاغنام بما لايوثر على الامن ونطمئن الجميع ان العناصر الارهابية في الصحراء الواسعة تشعر بانها محاصرة ومطاردة لان هناك متابعة عليهم من طيران التحالف الدولي والطيران العراقي والعمليات العسكرية الارضية التي تنفذ من قبل الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري باسناد من طيران الجيش والمعلومات الاستخبارية الدقيقة تتوالى عنهم في كل لحظة".

وقال القائد العراقي "أرجو من الجميع الاطمئنان أن داعش لن ولن ولن تتمكن من السيطرة على شبر واحد من أرض العراق بهمة العراقيين وقواتهم المسلحة وتعاون الاهالي ".