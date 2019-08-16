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    مسؤولون : الهند تعيد الخطوط الهاتفية وفتح المدارس في كشمير

    01:57 م الجمعة 16 أغسطس 2019
    مسؤولون : الهند تعيد الخطوط الهاتفية وفتح المدارس في كشمير

    شبكات الاتصال - ارشيفية

    نيودلهي- (د ب أ):

    أعلن مسؤولون حكوميون أنه سيتم رفع القيود عن شبكات الاتصال التي فرضتها الهند في منطقة كشمير، بدءا من اليوم الجمعة.

    وقال بي.في.آر، سوبراهمانيام، رئيس وزراء الشطر الخاضع للهند من كشمير للصحفيين في مدينة سريناجار إنه سيتم إعادة فتح المدارس في المنطقة بعد عطلة نهاية الأسبوع.

    وذكر المسؤول أنه سيتم اعادة تشغيل خطوط الهواتف الأرضية من مساء اليوم الجمعةـ سيتم إعادة فتح المصالح الحكومية.

    وسيتم رفع القيود عن حركة المواطنين تدريجيا.

    كانت السلطات الهندية فرضت إجراءات أمنية مشددة وقطعت الاتصالات في الجزء الذي يخضع لسيطرتها من كشمير في الرابع من أغسطس الجاري، قبل يوم واحد من إعلان نيودلهي قرارها بإلغاء الوضع الخاص بكشمير.

    شبكات الاتصال نيودلهي الهند المدارس سوبراهمانيام

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