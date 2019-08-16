يونهاب: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين من ساحلها الشرقي

سول - (د ب أ):

أوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن الجيش الكوري الجنوبي رصد مقذوفين أطلقتهما كوريا الشمالية بالقرب من بلدة "تونج تشون" بإقليم كانج وون في اتجاه بحر الشرق في الساعة الثامنة ودقيقة واحدة والثامنة و16 دقيقة صباح اليوم، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الجمعة.

وأضافت الوكالة أن المقذوفين حلقا مسافة 230 كلم على ارتفاع 30 كلم بسرعة قصوى للطيران بلغت 6.1 ماخ.

ونقلت الوكالة عن الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنه تم إطلاق المقذوفين من منطقة تونجتشون في إقليم كانجوون شرقي البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن تحليلا أوليا للمقذوفين يشير إلى أنهما صاروخان باليستيان.

وانتقدت لجنة إعادة التوحيد الكورية الشمالية سابقا كوريا الجنوبية بسبب إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، قائلة إنه لن يعد هناك أي محادثات بين الكوريتين.

وأكدت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة قيام كوريا الشمالية بإطلاق مقذوفات، لكنها قالت إنها لم تشكل أي تهديد أمني للبلاد.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي للصحفيين "تم التأكد من أن [القذائف] لن يكون لها أي تأثير على أمن بلدنا".

وتابع آبي "نحن في حالة تأهب كامل ونواصل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لصون الأمن العام مع التنسيق مع دول مثل الولايات المتحدة."

واختبرت كوريا الشمالية خمسة صواريخ منذ أواخر يوليو. وتقول بيونج يانج إن الاختبارات تأتي ردا على مناورات عسكرية مشتركة تجرى بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وتحاول بيونج يانج وواشنطن حاليا استئناف المحادثات المتوقفة بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية والعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة عليها.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في يونيو بالمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين واتفقا على استئناف المحادثات.

وجاء الاجتماع بعد فشل قمة ثانية بين القائدين في هانوي في فبراير، في التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وخفض العقوبات.

وتمنع قرارات الأمم المتحدة كوريا الشمالية، التي نفذت أيضا عدة تجارب بأسلحة نووية، من إطلاق صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.