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شرطة زيمبابوي تفرق مظاهرة ضد تردي مستوى المعيشة

12:32 م الجمعة 16 أغسطس 2019
شرطة زيمبابوي تفرق مظاهرة ضد تردي مستوى المعيشة

شرطة زيمبابوي تفرق مظاهرة

هراري/واشنطن (د ب أ)

استخدمت شرطة مكافحة الشغب في زيمبابوي الهراوات اليوم الجمعة لتفريق مظاهرة وسط العاصمة هراري، خرجت احتجاجا على تردي مستوى المعيشة.

وأوردت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أنه عثر على جثة هامدة لامرأة في عرض الشارع، وقد احتشد كثيرون حولها قبل أن يحملها أفراد الصليب الأحمر إلى إحدى السيارات.

وقالت وزارة الإعلام إنها على علم بالواقعة، وإن المرأة أصيبت خلال التدافع عندما كان يتم تفريق المظاهرة. مضيفة أنه تم نقلها إلى المستشفى، مشيرة إلى الجهود المبذولة للوقوف على حالتها.

وكانت منظمات حقوقية أفادت أمس باختطاف ستة أشخاص وتعرضهم للتعذيب قبل اندلاع احتجاج المعارضة في زيمبابوي اليوم.

وقالت جستينا موكوكو، رئيسة تحالف منظمات المجتمع المدني، للصحفيين في العاصمة هراري: "تم اختطاف ستة أشخاص، حتى الآن، على أيدي أشخاص يشتبه في أنهم عملاء سريون للدولة مساء 13 و 14 أغسطس. لقد تعرضوا للتعذيب الشديد وتم تركهم ظنا أنهم ماتوا ".

وتأتي عمليات الاختطاف بعد أن دعت حركة التغيير الديمقراطي، المعارضة الرئيسية، إلى الاحتجاجات الجماهيرية اليوم الجمعة للإعراب عن المخاوف بشأن الاقتصاد المتعثر.

شرطة مكافحة الشغب زيمبابوي جستينا موكوكو اختطاف

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