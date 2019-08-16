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    واشنطن تهدد بحظر منح تأشيرات أمريكية لطاقم ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"

    09:36 ص الجمعة 16 أغسطس 2019
    واشنطن تهدد بحظر منح تأشيرات أمريكية لطاقم ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"

    ناقلة نفط

    واشنطن- (أ ش أ):

    هددت الولايات المتحدة بحظر منح تأشيرات أمريكية لطاقم ناقلة النفط الإيرانية التي أفرجت عنها سلطات جبل طارق رغم طلب واشنطن احتجازها.

    وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة، إن الناقلة "جريس 1" كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية"، ما يعني أن أفراد طاقم السفينة "قد يكونوا غير مؤهلين للحصول على تأشيرات أمريكية أو يرفض دخولهم إلى الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالإرهاب".

    وأضافت أن واشنطن ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لحرمان إيران ووكلائها من الموارد التي يحتاجون إليها للانخراط في أنشطة من شأنها زعزعة الاستقرار في سوريا وغيرها من الدول.

    هذا المحتوى من

    Asha
    ناقلة نفط الولايات المتحدة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس الحرس الثوري الإيراني

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