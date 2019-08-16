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    نيوزيلنديون سلموا أكثر من 12 ألف قطعة سلاح ناري للحكومة منذ هجومي كرايستشيرش

    08:53 ص الجمعة 16 أغسطس 2019
    نيوزيلنديون سلموا أكثر من 12 ألف قطعة سلاح ناري للحكومة منذ هجومي كرايستشيرش

    أرشيفية

    ولنجتون- (د ب أ):

    سلّم نيوزيلنديون أكثر من 12 ألفا و183 قطعة سلاح ناري خلال أكثر من 100 حدث في أنحاء البلاد، بعد خمسة أشهر من اقتحام مسلح لمسجدين في كرايستشيرش وفتح النار فيهما مما أسفر عن مقتل 51 شخصا وجرح عدد آخر، حسبما أفادت الشرطة اليوم الجمعة.

    وقال مايك كليمنت، نائب مفوض الشرطة في بيان: "إن موقف حائزي الأسلحة النارية تجاه هذه العملية كان رائعا".

    وأضاف: "لقد شاركوا بالفعل في هذه العملية، وتلقى عناصر الشرطة المشاركون في عملية إعادة الشراء، ردود فعل إيجابية حول التجربة".

    ولا يزال أمام مالكي الأسلحة مهلة حتى ديسمبر لتسليم الأسلحة التي أصبحت غير قانونية الآن، وذلك بموجب اتفاق عفو ، بعد أن حظرت نيوزيلندا معظم الأسلحة نصف الآلية.

    ودفعت الحكومة حتى الآن 22.4 مليون دولار نيوزيلندي (14.43 مليون دولار أمريكي) من إجمالي 168 مليون دولار خصصتها الحكومة ضمن برنامج إعادة شراء الأسلحة.

    نيوزيلندا حائزي الأسلحة النارية هجومي كرايستشيرش

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