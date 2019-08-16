أهم التصريحات في 24 ساعة: هل سيصمت العالم أمام مذبحة للمسملين في كشمير؟
القاهرة – مصراوي:
حذر رئيس وزراء باكستان عمران خان من إقدام الهند على مذبحة وتطهير عرقي ضد المسلمين في إقليم كشمير، فيما عرض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لعب واشنطن دور الوسيط في الأزمة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، واعتبرت النائبة الأمريكية إلهان عمر أن قرار منعها من دخول دولة الاحتلال بضغط من الرئيس الأمريكي هو إهانة للقيم الديمقراطية.
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