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    أهم التصريحات في 24 ساعة: هل سيصمت العالم أمام مذبحة للمسملين في كشمير؟

    01:00 ص الجمعة 16 أغسطس 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: هل سيصمت العالم أمام مذبحة للمسملين في كشمير؟

    رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

    القاهرة – مصراوي:

    حذر رئيس وزراء باكستان عمران خان من إقدام الهند على مذبحة وتطهير عرقي ضد المسلمين في إقليم كشمير، فيما عرض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لعب واشنطن دور الوسيط في الأزمة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، واعتبرت النائبة الأمريكية إلهان عمر أن قرار منعها من دخول دولة الاحتلال بضغط من الرئيس الأمريكي هو إهانة للقيم الديمقراطية.

    عمران خان كشمير باكستان مايك بومبيو إلهان عمر إسرائيل حنان عشراوي

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