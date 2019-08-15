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    إصابة ضابط بريطاني ثان بالتسمم إثر هجوم بغاز أعصاب في سالزبري

    11:16 م الخميس 15 أغسطس 2019
    إصابة ضابط بريطاني ثان بالتسمم إثر هجوم بغاز أعصاب في سالزبري

    أرشيفية

    لندن - (د ب أ)

    قالت الشرطة إن ضابط شرطة ثان قام العام الماضي بالتعامل مع بلاغ بشأن هجوم بغاز أعصاب في مدينة سالزبري البريطانية تأكد أنه أصيب بالتسمم.

    وكان العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا قد تعرضا للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" في آذار/مارس من عام 2018. في هجوم ألقي باللائمة فيه على موسكو.

    وذكرت الشرطة آنذاك أن أحد الضباط أصيب بالتسمم أيضًا أثناء التحقيق.

    وأوضحت الشرطة البريطانية اليوم الخميس أن فحوصات الطب الشرعي الأخيرة أكدت أن "آثار غاز الأعصاب" كانت موجودة في ضابط شرطة آخر.

    وقال بيان "ظهرت على الضابط علامات وقت وقوع الحادث أشارت إلى تعرضه لكمية ضئيلة من نوفيتشوك".

    واتهمت الحكومات الغربية موسكو بالوقوف وراء الهجوم بغاز الأعصاب على سكريبال وابنته، وهي التهمة التي نفتها روسيا.

    الشرطة البريطانية غاز أعصاب مدينة سالزبري تسمم

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