الحكومة الفنزويلية والمعارضة تعربان عن استعدادهما لاستئناف المحادثات

بوجوتا - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا اليوم الخميس، إن حكومة بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات مع المعارضة والتي كانت توقفت بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية "أيه في ان " عن أريزا قوله "الرئيس نيكولاس مادورو جعل [المحادثات] تأخذ استراحة ، لكننا لم ننسحب من العملية".

وأضاف الوزير "بالطبع ستكون هناك اتصالات وسنتمكن بالتأكيد من إعادة تأسيس هذا الحوار"، كما أكد على الحاجة إلى "آلية تضمن السلام والتعايش بين جميع الفنزويليين".

وقال زعيم المعارضة خوان جوايدو في كراكاس أمس الأربعاء: "ممثلو مملكة النرويج موجودون هنا،...سنشارك في أي عملية تؤدي إلى حل حقيقي للصراع في أقرب وقت".