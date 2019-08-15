عبدالله حمدوك.. رجل الاقتصاد في طريقه لقيادة السودان بعد سنوات البشير

القاهرة – مصراوي:

اقترب الدكتور أحمد عبدالله حمدوك من شغل منصب رئيس الوزراء في السودان، وذلك بعد ترحيب قوى الحرية والتغيير المعارضة بترشحه للمنصب.

بذلك ربما يكون حمدوك هو أول مدني يقود السودان منذ سنوات طويلة، وهو أول مدني أيضًا بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير وسيطرة المجلس العسكري الانتقالي على الحكم في البلاد.

ورحب "تجمع المهنيين السودانيين"، الخميس، باتفاق هياكل "قوى الحرية والتغيير" على ترشيح عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء في الفترة الانتقالية.

وأعرب التجمع، وهو كيان غير الرسمي كان يقود الاحتجاجات بالسودان خلال الأشهر الماضية، عن التمنيات بالتوفيق لحمدوك "في واحدة من أصعب المراحل في تاريخ بلادنا وشعبنا".

وقال التجمع، في بيان على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس، إنه سيقدم "كل الدعم الممكن للدكتور حمدوك مع التأكيد على دورنا الرقابي خلال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية الكاملة" وأكد أنه لا تهاون"في أي من أهدافها".

كان موقع "باج نيوز" الإخباري المحلي نقل عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن قوى الحرية والتغيير اعتمدت بالتوافق عبدالله حمدوك مرشحا لمنصب رئيس الوزراء، وعبدالقادر محمد رئيساً للقضاء، ومحمد الحافظ لمنصب النائب العام.

من هو حمدوك؟

أحمد عبد الله حمدوك حاصل على بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) من جامعة الخرطوم، وعلى ماجستير ودكتوراه في الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية، بجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

عمل في وزارة المالية بالسودان بمنصب كبير المسؤولين في الفترة من 1981 حتى 1987، وبعدها عمل في شركة مستشارين خاصة في زيمبابوي حتى عام 1995، ومن ثم مستشارًا في منظمة العمل الدولية في زيمبابوي حتى عام 1997.

عُين في بنك التنمية الأفريقي في ساحل العاج حتى عام 2001، وبعدها انضم للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للامم المتحدة في أديس أبابا في عدة مواقع حتى أصبح نائب الأمين التنفيذي.

في الفترة من 2003 حتى 2008، عمل حمدوك في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) بصفته مديرا إقليميا لأفريقيا والشرق الأوسط.

شغل حمدوك منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا منذ عام 2011.

في 2016 تم تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة حينئذ بان كي مون، القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وتسلم منصبه في الأول من نوفمبر.

في 2018، تم ترشيحه لتولي منصب وزير المالية السوداني في التشكيل الوزاري برئاسة معتز موسى، ولكنه اعتذر عن قبول تكليفه بمنصب وزير المالية.