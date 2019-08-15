علماء أمريكيون: يوليو 2019 الأشد حرا على الإطلاق

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية اليوم الخميس، أن شهر يوليو الماضي هو الأشد حرا منذ 140 عاما رصدت خلالها الإدارة درجات الحرارة العالمية وسجلتها في قاعدة بيانات.

وكان متوسط درجة الحرارة لشهر يوليو عبر أسطح اليابسة والمحيطات العالمية أعلى بمقدار 95ر درجة مئوية عن المتوسط في القرن العشرين البالغ 8ر15 درجة مئوية وهو المتوسط الأكثر ارتفاعا منذ بدء حفظ السجلات في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي عام 1880.

وتم تسجيل درجات الحرارة الأكثر ارتفاعا في ألاسكا ووسط أوروبا والأجزاء الشمالية والجنوبية الغربية من آسيا وأجزاء من إفريقيا وأستراليا، وفقا لما ذكرته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. وكانت درجات الحرارة في هذه المناطق أعلى بحوالي درجتين مئويتين أو أكثر عن متوسط فترة 1981-2010 خلال يوليو.

وتشير البيانات أيضا إلى أن تسعة من بين شهور يوليو العشر الأشد حرا كانت منذ عام 2005، ويشار إلى أن آخر خمس شهور يوليو هي الأشد حرا على الإطلاق. وكان يوليو 1998 هو فقط المصنف بين شهور يوليو الـ 10 الأشد حرا على الإطلاق في القرن السابق.

وتتوافق البيانات مع التقييمات التي صدرت بالفعل عن منظمة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة.