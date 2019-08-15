وزير الخارجية الإيراني يزور عددا من دول الشمال الأوروبي الأسبوع المقبل

عواصم أوروبية - (د ب أ):

يبدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جولة خارجية الأسبوع المقبل يزور خلالها عددا من عواصم أوروبية شمالية، حسبما أعلنت وزارات خارجية فنلندا والسويد والنرويج اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يلتقي ظريف، خلال أولى محطات جولته في هلسنكي، الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، ووزيري الخارجية بيكا هافيستو، والتعاون الإنمائي والتجارة الخارجية فيل سكيناري.

تتولى فنلندا حاليا الرئاسة التناوبية للاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أيضا أن ينصب جزء من المحادثات في العواصم الشمالية على التوترات في الخليج العربي، وكذلك العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية مثل الصراع في اليمن وحقوق الإنسان.

ومن المتوقع أيضا مناقشة الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015 الذي كان يرجى منه منع إيران من بناء ترسانة نووية.

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الاتفاق العام الماضي.

ثم يتجه ظريف إلى السويد يوم الثلاثاء في زيارة تستمر يومين يجري خلالها مباحثات مع وزيرة الخارجية مارجوت والستورم حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويختتم ظريف جولته الخارجية يوم الخميس بزيارة النرويج، حيث من المتوقع أن يلتقي رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج ووزيرة الخارجية إينه أريكسن سوريده وعدد آخر من المسؤولين النرويجيين.