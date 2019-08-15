استشهاد وإصابة 3 فلسطينيين بعد طعن شرطي إسرائيلي بالقدس المحتلة

رام الله - (أ ش أ)

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب اثنان آخران، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية طعن ضابط شرطة إسرائيلي عند باب السلسلة - أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم /الخميس/، استشهاد مواطن وإصابة اثنين، أحدهما بحالة متوسطة في الفخذ، والآخر لم تحدد طبيعة إصابته حتى اللحظة.

وحسب المعلومات الأولية من المصادر الفلسطينية قامت شرطة الاحتلال بإطلاق الرصاص باتجاه مواطنين عند باب السلسلة من الجهة الخارجية ، وأعلن بعدها عن استشهاد أحدهما فيما وصفت جراح الأخر بالمتوسطة، وأصيب حارس الأقصى عمران الرجبي بالرصاص الحي في قدمه.

وأفادت شرطة الاحتلال أن الضابط (30 عاما) الذي كان يعمل في المكان أصيب بجروح وصفت خطيرة.

وأفادت الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال قامت بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وعقب إطلاق النار أغلقت شرطة الاحتلال الطرقات المؤدية إلى باب السلسلة ومنعت الدخول إلى القدس القديمة.