روسيا: الهبوط الاضطراري لطائرة بسبب "الطيور" أصاب 23 شخصا

القاهرة - مصراوي:

اضطرت طائرة روسية تقل 233 شخصا إلى الهبوط وسط الحقول، خارج موسكو، الخميس، بعدما اصطدم سرب من طيور النورس بمحركها، بحسب ما أعلنته السلطات الروسية.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية أن الحادث أسفر عن إصابة 23 شخصا بينهم 5 أطفال، إذ كانت الطائرة وهي من طراز "إيرباص A321" تحمل على متنها 226 مسافرا بالإضافة إلى طاقمها المكون من 7 أفراد.

وأقلعت من مطار زوكوفسكي في موسكو وكانت في طريقها إلى مطار سيمفروبول في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، ولكن الطائرة اصطدمت بسرب الطيور عقب إقلاعها بوقت قصير، وهبطت وسط الحقول على بعد نحو كيلومتر واحد من مدرج المطار.

وفي مايو الماضي، لقي 41 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة روسية من طراز "SU1492" تابعة لشركة "إيرلوفت" بعدما تحطمت خلال هبوطها في مطار موسكو واشتعلت فيها النيران.