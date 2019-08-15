نتنياهو: رفضنا دخول عضوتي الكونجرس الأمريكي لدعمهما "الإرهاب"

القاهرة - مصراوي:

قال رئيس الوزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن عضوتي الكونجرس الأمريكي إلهان عمر ورشيدة طليب لديهما نية للمساس بإسرائيل والتحريض ضدها، ولذلك تم منعهما من دخول البلاد.

وأضاف نتنياهو في تصريحات نشرتها صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن "جدول أعمال زيارة النائبتين يدل على أن نيتهما هي المساس بإسرائيل وتعزيز التحريض ضدها. إضافة لذلك المنظمة التي تمول الزيارة هي منظمة "مفتاح" التي تدعم ال-BDS بحماسة وهناك من بين موظفيها أولئك الذين دعموا الإرهاب ضد إسرائيل".

وأضاف أنه إذا أرادت طليب وهي من أصول فلسطينية زيارة أسرتها بالضفة الغربية، عليها تقديم طلب "على أساس إنساني"، وسيأخذ وزير الداخلية هذا الطلب بالحسبان.

يأتي ذلك بعد رفض دولة الاحتلال استقبال النائبتين بالكونجرس الأمريكي، بسبب دعمها للقضية الفلسطينية وبالتحديد حركة مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تناهض بناء المستوطنات والانتهاكات بحق الفلسطينيين.