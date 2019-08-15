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    ترامب يحرض ضدهما.. إسرائيل تمنع "عمر" و"طليب" من دخول أراضيها

    05:45 م الخميس 15 أغسطس 2019
    ترامب يحرض ضدهما.. إسرائيل تمنع "عمر" و"طليب" من دخول أراضيها

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    القاهرة – مصراوي:

    حظرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، دخول النائبتين بالكونجرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول إسرائيل بسبب تأييدهن لحركة المقاطعة ضد الاحتلال الإسرائيلي (BDS).

    وبعد تقارير صحفية إسرائيلية حول قرار المنع، خرج رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ليصرح بأنه سيكون ضعفا من حكومة الاحتلال أن تسمح لطليب وعمر بدخول إسرائيل.

    وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر "سيكون ضعفا كبيرا من إسرائيل لو سمحت بزيارة الديمقراطيتين عمر وطليب. هما تكرهان إسرائيل وكل الشعب اليهودي ولا يوجد ما يقال أو يُفعل لتغيير عقليتهما... تمثلان عار حقيقي".

    وبعد تصريح ترامب بوقت قصير قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوفلي إن بلاده لن تسمح بدخول النائبتين الأمريكيتين أراضيها.

    وأضاف أن "القرار اتُخذ، وينص على عدم السماح لهما بالدخول".

    طليب وعمر هما أول امرأتين مسلمتين في الكونجرس الأمريكي. وأبدت الاثنتان دعمهما لحركة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها المؤيدة للفلسطينيين.

    وتعود جذور طليب (43 عاما) المولودة في الولايات المتحدة لقرية بيت عور الفوقا غرب مدينة رام الله، وما تزال جدتها وأقاربها يعيشون في القرية. فيما تعود أصول إلهان عمر إلى الصومال التي هاجرت منها وهي طفلة للولايات المتحدة.

    دونالد ترامب إسرائيل الكونجرس الأمريكي رشيدة طليب إلهان عمر

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