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    "تجمع المهنيين السودانيين" يرحب باختيار حمدوك لرئاسة الوزراء

    04:52 م الخميس 15 أغسطس 2019
    "تجمع المهنيين السودانيين" يرحب باختيار حمدوك لرئاسة الوزراء

    عبد الله حمدوك

    الخرطوم- (د ب أ):

    رحب "تجمع المهنيين السودانيين"، الخميس، باتفاق هياكل "قوى الحرية والتغيير" على ترشيح عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء في الفترة الانتقالية.

    وأعرب التجمع، وهو كيان غير الرسمي كان يقود الاحتجاجات بالسودان خلال الأشهر الماضية، عن التمنيات بالتوفيق لحمدوك "في واحدة من أصعب المراحل في تاريخ بلادنا وشعبنا".

    وقال التجمع، في بيان على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه سيقدم "كل الدعم الممكن للدكتور حمدوك مع التأكيد على دورنا الرقابي خلال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية الكاملة" وأكد أنه لا تهاون"في أي من أهدافها".

    كان موقع "باج نيوز" الإخباري المحلي نقل عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن قوى الحرية والتغيير اعتمدت بالتوافق عبدالله حمدوك مرشحا لمنصب رئيس الوزراء، وعبدالقادر محمد رئيساً للقضاء، ومحمد الحافظ لمنصب النائب العام.

    وتم ذلك خلال اجتماع الهيئة القيادية لقوى الحرية والتغيير اليوم.

    وتأجّل اعتماد أعضاء المجلس السيادي إلى اجتماع لاحق مساء اليوم الخميس لإجراء مزيد من التشاور.

    ومن المقرر أن يتم بعد غد السبت التوقيع النهائي على الإعلانين السياسي والدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

    السودان مواقع التواصل الاجتماعي قوى الحرية والتغيير عبد الله حمدوك

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