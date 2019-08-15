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    رئيس كوريا الجنوبية يدعو للتعاون مع اليابان لحل نزاعهما التجاري

    04:48 م الخميس 15 أغسطس 2019
    رئيس كوريا الجنوبية يدعو للتعاون مع اليابان لحل نزاعهما التجاري

    رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن

    سول- (د ب أ):

    دعا الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، إلى التعاون مع اليابان من أجل حل النزاع التجاري بين البلدين.

    وقال مون، في خطاب ألقاه بمناسبة يوم التحرير في كوريا الجنوبية الخميس: "أن تصل متأخرا خير من ألا تصل أبدا: إذا اختارت اليابان طريق الحوار والتعاون، سوف نتكاتف معها بسرور".

    وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي: "سوف نسعى جاهدين مع اليابان لصنع شرق آسيا قادرة على المشاركة في التجارة والتعاون بصورة عادلة".

    وبينما انتقد اليابان بسبب رفعها كوريا الجنوبية من على قائمة بيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، شدد الزعيم الكوري الجنوبي على أن مثل هذه الأعمال يجب ألا تضر بالعلاقات الجيدة بين البلدين.

    مون جاي إند كوريا الجنوبية النزاع التجاري اليابان

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