  • عاجل:الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    إطلاق اسم الباجي قايد السبسي على لقب كأس تونس

    03:58 م الخميس 15 أغسطس 2019
    إطلاق اسم الباجي قايد السبسي على لقب كأس تونس

    الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

    تونس- (د ب أ):

    أطلق الاتحاد التونسي لكرة القدم، اسم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، على لقب كأس تونس لكرة القدم في نسخة الموسم الحالي.

    ويجري الدور النهائي للمسابقة بين فريقي النادي الصفاقسي والنجم الساحلي يوم السبت المقبل على الملعب الأولمبي برادس.

    وأعلن الاتحاد عن دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة على روح الرئيس الراحل على اعتبار أن هذا اللقاء هو الأول منذ تاريخ وفاته يوم 25 يوليو الماضي.

    كما أوضح الاتحاد إنه سيطلق أيضا على النسخ الثلاث التالية لكأس تونس أسماء زعماء وطنيين.

    الباجي قايد السبسي رئيس تونس كأس تونس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان