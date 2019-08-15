إطلاق اسم الباجي قايد السبسي على لقب كأس تونس

تونس- (د ب أ):

أطلق الاتحاد التونسي لكرة القدم، اسم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، على لقب كأس تونس لكرة القدم في نسخة الموسم الحالي.

ويجري الدور النهائي للمسابقة بين فريقي النادي الصفاقسي والنجم الساحلي يوم السبت المقبل على الملعب الأولمبي برادس.

وأعلن الاتحاد عن دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة على روح الرئيس الراحل على اعتبار أن هذا اللقاء هو الأول منذ تاريخ وفاته يوم 25 يوليو الماضي.

كما أوضح الاتحاد إنه سيطلق أيضا على النسخ الثلاث التالية لكأس تونس أسماء زعماء وطنيين.