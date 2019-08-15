السودان: عبدالفتاح البرهان رئيسًا للمجلس السيادي

القاهرة- (مصراوي):

اختار المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيسًا للمجلس السيادي المُقرر إعلان تشكيله يوم 18 أغسطس، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

كما اختار العسكري الانتقالي- المؤلّف من 7 أعضاء- أربعة من أعضائه الحاليين لتمثيله داخل المجلس السيادي، وهم الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي"، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبدالخالق، بحسب "العربية".

وفي سياق متصل، أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج، اكتمال الترتيبات كافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية والسياسية بقاعة الصداقة بالخرطوم بعد غدٍ السبت.

وقال إن توقيع الوثيقة الدستورية والسياسية يمثل بداية لمشروع كبير يلبي تطلعات الشعب السوداني، للتحول الديمقراطي وتحقيق السلام المستدام وتكوين دولة المواطنة والقانون والحقوق، بأسس تحترم وتحفظ الحقوق والواجبات بمشاركة كل السودانيين.

كان المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالسودان، قد وقّعا بالأحرف الأولى يوم 4 أغسطس الجاري على إعلان دستوري، من شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.

ويُنتظر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس. على أن يتم إعلان تشكيل المجلس السيادي يوم 18 أغسطس، وتعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس.

وتشمل سلطات مجلس السيادة، بحب الوثيقة الدستورية، إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان.

كما خولت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، سلطة إعلان الحرب لمجلس السيادة، بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع. على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان، وفي حال لم يكن المجلس التشريعي منعقدا سيتم عقد دورة طارئة.