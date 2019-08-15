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    تقرير: "الحرية والتغيير" توافقت على عبدالله حمدوك رئيسًا للوزراء

    02:44 م الخميس 15 أغسطس 2019
    تقرير: "الحرية والتغيير" توافقت على عبدالله حمدوك رئيسًا للوزراء

    قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية

    الخرطوم- (أ ف ب):

    أفاد تقرير إخباري بأن قوى الحرية والتغيير توافقت اليوم الخميس على ترشيح عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء.

    ونقل موقع "باج نيوز" السوداني عن مصادر وصفها بالموثوقة، قولها إن قوى الحرية والتغيير اعتمدت بالتوافق عبدالله حمدوك مرشحا لمنصب رئيس الوزراء، وعبدالقادر محمد رئيساً للقضاء، ومحمد الحافظ لمنصب النائب العام.

    وتم ذلك خلال اجتماع الهيئة القيادية لقوى الحرية والتغيير اليوم.

    وتم تأجيل اعتماد أعضاء المجلس السيادي إلى اجتماع لاحق مساء اليوم الخميس لإجراء مزيد من التشاور.

    هذا المحتوى من

    AFP
    قوى الحرية والتغيير السودان عبدالله حمدوك
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