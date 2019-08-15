هيئة الطيران الروسية: الهبوط الاضطراري كان "القرار الوحيد الصائب"

موسكو- (د ب أ):

أعربت هيئة الطيران الروسية عن دعمها لطاقم الطائرة التي قامت بهبوط اضطراري، الخميس، في حقل ذرة في منطقة موسكو بعد تعطل محركيْها من جراء الاصطدام بسرب طيور.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن ممثل للهيئة الفيدرالية في روسافياياتيا، القول إن هذا كان هو "القرار الوحيد الصائب"، مضيفا أنه ليس من الضروري إجراء تحقيق جنائي.

وكانت أعلى هيئة للتحقيقات في روسية، وهي "لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية"، قد فتحت في وقت سابق تحقيقا في الحادث بدعوى انتهاكه لوائح السلامة الجوية. وتصل العقوبة في هذه التهمة إلى السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.

وأصيب أكثر من 20 شخصا من جراء الهبوط الاضطراري الذي حدث بعد فترة وجيزة من إقلاع الطائرة من مطار جوكوفسكي بموسكو.