  • عاجل:الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    مسؤول يمني: لجنة سعودية تصل إلى عدن لمراقبة انسحاب قوات "الانتقالي"

    02:11 م الخميس 15 أغسطس 2019
    مسؤول يمني: لجنة سعودية تصل إلى عدن لمراقبة انسحاب قوات "الانتقالي"

    قوات الجيش اليمني - أرشيفية

    صنعاء- (د ب أ):

    وصلت لجنة سعودية، الخميس، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي البلاد، لمراقبة انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، من المقار التي كان سيطر عليها قبل أيام.

    وقال مصدر حكومي يمني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن اللجنة وصلت إلى عدن، وأنها تتكون من عدد من العسكريين السعوديين الذين سيعملون على الرقابة والإشراف على انسحاب القوات التابعة للمجلس الانتقالي من الممقار والمعسكرات.

    ولم يتطرق المصدر إلى فترة مهمة تسليم هذه المقار، كما لم يصدر تعليق من الأطراف اليمنية الأخرى بهذا الشأن.

    وكانت الحكومة اليمنية قد اشترطت انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المقار للدخول في حوار مع المجلس لحل الأزمة بعدن.



    السعودية قوات الانتقالي اليمن

    الخبر التالى:

    هيئة الطيران الروسية: الهبوط الاضطراري كان "القرار الوحيد الصائب"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان