الفلبين قلقة من عبور سفن حربية صينية لمياهها دون تنسيق مسبق

مانيلا- (د ب أ):

أعربت الحكومة الفلبينية، الخميس، عن قلقها إزاء عبور سفن حربية صينية لمياهها دون تنسيق مسبق، واصفة الأمر بأنه "ليس من أعمال الصداقة".

وأعلن الجيش الفلبيني أنه تم رصد عبور خمس سفن حربية صينية عبر مضيق في جنوب الفلبين في حوادث منفصلة منذ يوليو الماضي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية سلفادور بانيلو :"نعرب عن قلقنا إزاء هذا النوع من الأحداث لأنهم (في الصين) يقولون دوما إننا أصدقاء ... ولكنني لا أعتقد أن هذا عمل من أعمال الصداقة".

وأضاف "سنلفت انتباههم"، مشيرا إلى أنه سيبحث الأمر عندما يلتقي السفير الصيني في مانيلا على العشاء "خلال أيام".

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الصين في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث يعتزم مناقشة الحاجة إلى مدونة قواعد سلوك لتنظيم الأوضاع في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، عندما يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج.

إلا أن بانيلو ذكر أن الأمر متروك لدوتيرتي بشأن ما إذا كان سيتحدث عن المرور غير المنسق للسفن الحربية الصينية.

وتزعم الصين تبعية بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا لها وأقامت جزرا اصطناعية ومنشآت عسكرية في المنطقة. وتزعم فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان تبعية مساحات في البحر لها أيضا.