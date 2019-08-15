سفينة إنقاذ تدخل المياه الإقليمية الإيطالية وعلى متنها 147 مهاجرا

روما- (د ب أ):

دخلت سفينة "أوبن آرمز" للإنقاذ، التي تديرها شركة خاصة، المياه الإقليمية الإيطالية وعلى متنها 147 مهاجرا، بعدما قضت محكمة في روما بعدم ضرورة إخضاع السفينة لحظر فرضه وزير الداخلية اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني.

وكتبت منظمة "بروأكتيفا أوبن آرمز" الاسبانية للاغاثة، التي تدير السفينة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس: "لدينا أرض في الأفق."

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن السفينة "أوبن أرمز" كانت تحت حراسة سفينتين عسكريتين.

ويشار إلى أن سالفيني - الذي سعى إلى فرض إجراءات صارمة على وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا عن طريق البحر - منع المنظمات غير الحكومية من جلب المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى شواطئ البلاد.

إلا أن أوسكار كامبس، مؤسس "أوبن آرمز"، قال إن مؤسسته الخيرية تقدمت بالطعن على الحظر أمام محكمة إدارية في روما، والتي قضت بدورها بأن الوضع على متن السفينة يشكل حالة طارئة، وبأنه يجب منح السفينة حق الدخول.