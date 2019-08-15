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    وفد عسكري أمريكي يزور الحدود التركية السورية في إطار الترتيب لإقامة "المنطقة الآمنة"

    11:24 ص الخميس 15 أغسطس 2019
    وفد عسكري أمريكي يزور الحدود التركية السورية في إطار الترتيب لإقامة "المنطقة الآمنة"

    الحدود التركية السورية

    أنقرة - (د ب أ):

    أفادت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بأن وفدا عسكريا أمريكيا، برئاسة نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا ستيفن تويتي، سيزور ولاية شانلي أورفة التركية المتاخمة للحدود السورية.

    ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان للوزارة أن الزيارة تأتي ضمن استمرار إجراءات تفعيل مركز العمليات المشتركة المزمع إنشاؤه في شانلي أورفة جنوبي البلاد، في إطار المنطقة الآمنة المخطط لإقامتها شمالي سوريا بالتنسيق بين تركيا والولايات المتحدة.

    كانت أنقرة وواشنطن توصلتا الأسبوع الماضي لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

    وتسعى تركيا لإقامة المنطقة الآمنة في شمال سورية من أجل وضع حد لتدفقات المهاجرين إلى تركيا، والحيلولة دون أي تهديد مباشر قد تشكله "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية التي تسيطر على مناطق حدودية سورية قريبة من تركيا.

    تجدر الإشارة إلى أن الوحدات مدعومة من الولايات المتحدة بينما تعتبرها تركيا الفرعَ السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية انفصالية.

    الحدود التركية السورية وفد عسكري المنطقة الآمنة

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