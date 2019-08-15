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    إجلاء آلاف السكان مع اجتياح الإعصار كروسا غربي اليابان

    10:49 ص الخميس 15 أغسطس 2019
    إجلاء آلاف السكان مع اجتياح الإعصار كروسا غربي اليابان

    الإعصار كروسا

    طوكيو- (د ب أ):

    أعلنت السلطات اليابانية أنه تم إجلاء أكثر من 7 آلاف شخص من ديارهم في غرب اليابان اليوم الخميس، حيث اجتاح إعصار كروسا القوي غربي اليابان تصاحبه رياح مدمرة وأمطار غزيرة.

    وأصيب أكثر من عشرة أشخاص، وفقا للإعلام المحلي، فيما حذرت سلطات الطقس من أن كروسا يمكن أن يتسبب في سقوط كميات خطيرة من الأمطار في بعض المناطق، وحثوا السكان على البقاء في حالة يقظة إزاء الانهيارات الطينية وارتفاع منسوب مياه الأنهار والأمواج العالية.

    وتسبب كروسا في إلغاء 720 رحلة جوية وعدد كبير من خدمات القطارات في غرب اليابان، تاركا المسافرين عالقين في ذروة موسم العطلات الصيفية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.

    وحتى الساعة الثالثة مساء (0600 بتوقيت جرينتش)، كانت عين العاصفة توجد حول مدينة كوري في مقاطعة هيروشيما، وتتجه شمالا بسرعة 30 كيلومترا في الساعة. وبلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 90 كيلومترا في الساعة مع زوابع بسرعة 126 كيلو مترا في الساعة، وفقا لهيئة الأرصاد.

    وذكرت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع هطول أمطار تصل إلى 500 ملليمتر في شيكوكو وتصل إلى 400 ملليمتر في منطقة توكاي بحلول ظهر غد الجمعة.

    وفي يوليو 2018، تسببت الأمطار الغزيرة في غرب اليابان في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا- وهو أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن حدث طقسي واحد خلال ثلاثة عقود.

    الإعصار كروسا اليابان اجلاء السكان

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