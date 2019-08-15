فيسبوك يريد الحد من "الأضرار" خلال الانتخابات الاسرائيلية في سبتمبر

تل أبيب- (أ ف ب):

أكد فيسبوك أنه يتخذ إجراءات "للحد من الأضرار الممكنة" التي قد يسببها موقع التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات المقبلة في اسرائيل، حسبما أعلنت الأربعاء المسؤولة الثانية في المجموعة شيريل ساندبرغ خلال زيارة للدولة العبرية.

وبينما تدعو اسرائيل ناخبيها إلى التصويت في 17 سبتمبر، نقل بيان للمجموعة عن ساندبرغ تأكيدها عزم شبكة التواصل الاجتماعي على "الاستثمار في الأمن مع اقتراب (موعد) الانتخابات (التشريعية) في اسرائيل".

وأضافت المجموعة الأمريكية أن فيسبوك يرغب في التقليل من "الأضرار الممكنة" عبر "التعاون مع منظمات أخرى للتحقق من صحة الأخبار ووضع معايير جديدة لشفافية الإعلانات".

وتأتي هذه التصريحات بينما أعلنت وكالة بلومبرغ للأخبار المالية الثلاثاء أن فيسبوك دفع أموالا لمئات المتعاملين معه من أجل نسخ مقاطع من محادثات صوتية لبعض المستخدمين. ولم توضح المجموعة ماذا فعلت بالتسجيلات بعد ذلك، حسب بلومبرغ.

وفي بيان إلى بلومبرغ، اعترف فيسبوك بأنه نسخ فعلا تسجيلات بموافقة أصحابها، وأكد أنه أنهى هذه العمليات.

وبين كل المجموعات العملاقة للانترنت، يتعرض فيسبوك بالتحديد لضغط كبير لأنه لم يرصد خلال حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 2016 حملات تلاعب بالناخبين الأمريكيين.

وألحقت قضية "كامبريدج اناليتيكا" الفضيحة التي كشفت في 2018 حول استغلال بيانات مستخدمين لفيسبوك من دون علمهم لأغراض سياسية، ضررا بسمعة الشبكة.

وفي نهاية يوليو، دفع فيسبوك غرامة قياسية قدرها خمسة مليارات دولار إلى السلطات الأميركية بسبب إساءته استخدام بيانات خاصة لمتابعيه.

وخلال زيارتها تل أبيب من أجل حضور إطلاق منصة جديدة لفيسبوك مخصصة للشركات الناشئة وتحمل اسم "بلايغراوند"، وصفت ساندبرغ اسرائيل بأنها "أمة الشركات الناشئة تأتي بعد سيليكون فالي (مركز الابتكار والتقدم التقني في الولايات المتحدة) وتضم أكبر كثافة من الشركات الناشئة في العالم".