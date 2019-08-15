  • عاجل:​تصل لـ90%.. الأرصاد: ارتفاع الرطوبة بالتزامن مع موجة حارة على البلاد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    المرصد: القوات الحكومية تواصل تقدمها باتجاه مدينة خان شيخون بإدلب

    09:44 ص الخميس 15 أغسطس 2019
    المرصد: القوات الحكومية تواصل تقدمها باتجاه مدينة خان شيخون بإدلب

    القوات الحكومية السورية

    القاهرة- (د ب أ):

    أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية تواصل تقدمها باتجاه مدينة خان شيخون، الأكبر بجنوب محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

    وأوضح المرصد أن القوات تمكنت بعد اشتباكات على المحاور الجنوبية الليلة الماضية من السيطرة على قرية عابدين وحرشها شمال الهبيط على الأطراف الغربية لمدينة خان شيخون.

    وأشار المصدر إلى أن يوم أمس شهد مقتل نحو 47 شخصا بينهم 31 من المسلحين و16 من القوات الحكومية والمليشيات الموالية لها.

    وذكر المرصد أنه بسقوط المزيد من القتلى فإنه يرتفع إلى 3329 عدد من لقوا حتفهم منذ بدأت القوات الحكومية في أبريل الماضي تصعيدها الأعنف على الإطلاق على المنطقة التي يسيطر عليها مسلحون.

    القوات الحكومية السورية خان شيخون ادلب

    الخبر التالى:

    الجيش السوري يستعيد بلدتين جديدتين في ريف إدلب الجنوبي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان