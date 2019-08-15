المرصد: القوات الحكومية تواصل تقدمها باتجاه مدينة خان شيخون بإدلب

القاهرة- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية تواصل تقدمها باتجاه مدينة خان شيخون، الأكبر بجنوب محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضح المرصد أن القوات تمكنت بعد اشتباكات على المحاور الجنوبية الليلة الماضية من السيطرة على قرية عابدين وحرشها شمال الهبيط على الأطراف الغربية لمدينة خان شيخون.

وأشار المصدر إلى أن يوم أمس شهد مقتل نحو 47 شخصا بينهم 31 من المسلحين و16 من القوات الحكومية والمليشيات الموالية لها.

وذكر المرصد أنه بسقوط المزيد من القتلى فإنه يرتفع إلى 3329 عدد من لقوا حتفهم منذ بدأت القوات الحكومية في أبريل الماضي تصعيدها الأعنف على الإطلاق على المنطقة التي يسيطر عليها مسلحون.