القوات الأفغانية تدمر مستودع ذخيرة لطالبان جنوبي البلاد

كابول - (أ ش أ):

دمرت القوات الأفغانية، مستودع ذخيرة لحركة (طالبان) وذلك خلال عملية أمنية في إقليم (لوجار) جنوبي البلاد.

وقال فيلق العمليات الخاصة - في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الخميس - إن القوات الخاصة اكتشفت المستودع في منطقة شارخ.

من جانبها لم تعلق حركة (طالبان) على هذه العملية حتى الآن.

وأشارت " الوكالة " إلى تدهور الوضع الأمني في بعض مناطق إقليم (لوجار) خلال الأشهر الأخيرة.. حيث ينشط متشددو (طالبان) في بعض مناطق الإقليم، وغالبا ما يشنون عمليات إرهابية.. وفي الوقت نفسه، تنفذ القوات الأفغانية بشكل روتيني عمليات لمكافحة الإرهاب تستهدف الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في هذا الإقليم.

كما تشن القوات الأمريكية غارات جوية منتظمة - حسب خاما برس - في المناطق المضطربة من البلاد لقمع حركة (طالبان) وغيرها من المسلحين المناهضين للحكومة.