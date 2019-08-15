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    إصابة 10 أشخاص إثر اشتعال محرك طائرة ركاب عقب هبوطها اضطراريا في موسكو

    08:24 ص الخميس 15 أغسطس 2019
    إصابة 10 أشخاص إثر اشتعال محرك طائرة ركاب عقب هبوطها اضطراريا في موسكو

    اشتعال النيران في طائرة

    موسكو- (د ب أ):

    ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن عشرة أشخاص أصيبوا جراء اشتعال نيران بمحرك طائرة ركاب عقب هبوطها اضطراريا في أحد مطارات ضواحي موسكو.

    وأفادت الوكالة نقلا عن خدمة الطوارئ بأن الطائرة من طراز "إيرباص 320" واشتعل محركها بسبب اصطدامها بطائر.

    وقالت إن الطائرة كانت في رحلة من مطار جوكوفسكي إلى سيمفيروبول، وهبطت بشكل اضطراري بعد إقلاعها بقليل بالقرب من قرية ريبينسكوي على مشارف مطار جوكوفسكي.

    وأضافت أن عدد ركاب الطائرة 234 شخصا، وأصيب عشرة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال بإصابات طفيفة، وأنه تم إجلاء جميع الركاب من الطائرة.

    وقالت إنه تم إخماد الحريق بالطائرة.

    اشتعال محرك طائرة هبوط اضطراري موسكو
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