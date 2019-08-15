"فيسبوك" تعتمد 10 لغات محلية أفريقية لمحاربة التضليل والأخبار الزائفة في القارة الأفريقية

نيروبي - (أ ش أ):

أعلنت شركة "فيسبوك"، عملاق تكنولوجيا مواقع التواصل الاجتماعي، أنها أضافت 10 لغات أفريقية محلية إلى آلية "تحري الحقيقة" المخصصة لفحص وتتبع الأخبار الزائفة على حساباتها، في مسعى منها للحد من ممارسات التضليل والخداع والأنباء المضللة، لاسيما في المجالات السياسية.

وقالت الشركة العالمية - في بيان مشترك لها مع شريكتها الأفريقية "أفريكا تشيك" صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس - إن التدبير الأخير بإضافة لغات محلية أفريقية جديدة يأتي ضمن المرحلة الثالثة من برنامجها لـ"تحري الحقيقة" فيما ينشر على موقع التواصل ، والذي يستهدف تحري الدقة في الأخبار التي تبث عبر حسابات "فيسبوك" والحد من انتشار الأخبار المضللة.

في عام 2018 أطلقت "فيسبوك" بالتعاون مع "أفريكا تشيك"، أول منظمة أفريقية مستقلة لتحري دقة الأخبار، برنامجها لتحري الحقيقة في خمسة بلدان جنوب الصحراء الأفريقية شملت جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا والسنغال والكاميرون ، وأشارت في بيانها إلى أن اللغات الجديدة التي أضافتها تضم لغات اليوروبا والإيجبو في نيجيريا، علاوة على لغة الهاوسا التي أضيفت في بداية البرنامج وهى لغة غالبية سكان شمال نيجيريا و جنوب النيجر ، إضافة إلى لغتي السواحيلي في كينيا، والولوف في السنغال، علاوة على ست لغات محلية في منطقة جنوب أفريقيا هي الأفريكانز، والزولو، والسيتسوانا، والسوثو، والسوثو الشمالية، الندبيلي الجنوبية.

كانت "فيسبوك" قد أعلنت في فبراير الماضي أنها ستعمل بالتعاون مع شريكتها "أفريكا تشيك" إلى جانب "بيسا تشيك" في كينيا، ودوباوا في نيجيريا من الأجل مراقبة أفضل لتدفق المعلومات التي تبث عبر موقع التواصل الاجتماعي.

ويقول رئيس قسم السياسات العامة في أفريقيا بشركة "فيسبوك"، كوجو بواكيي، "سنواصل ضخ استثمارات مهمة لدعم جهودنا في محاربة انتشار الأخبار الزائفة على منصتنا"، مؤكداً أن "إن برنامج تحري الحقيقة بالتعاون مع طرف ثالث، مجرد واحد من بين طرق عدة نتتهجها لتحقيق ذلك. وبضم المزيد من اللغات المحلية فإن ذلك سيساعدنا في تحقيق مزيد من التحسين لجودة المعلومات التي يراها الناس على فيسبوك."

من جانبه، عبر المدير التنفيذي لمنظمة "أفريكا تشيك"، نوكو ماكاجاتو، عن سعادته بتوسيع نطاق اللغات المستخدمة في برنامج تحري الحقيقة داخل القارة الأفريقية قائلاً "في البلدان التي تتسم بتعدد اللغات وتنوعها كنيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا والسنغال، فإن برنامج تحري الحقيقة باللغات الملحية هو أمر حيوي وضروري، ليس لأنه سيتيح تحسين المعلومات والحقائق المنشورة عبر فيسبوك فحسب، بل لأنه يعني أيضاً أننا سنصل إلى المزيد من الناس في أنحاء أفريقيا المتنوعة بمعلومات أكثر دقة ومصداقية."

كانت شركة "فيسبوك" أعلنت في مايو الماضي أنها حظرت 265 موقعاً كان يستهدف من الخارج بلداناً أفريقية من بينها نيجيريا والسنغال توجو وأنجولا والنيجر وتونس، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.