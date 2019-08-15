إغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة الدولي الليبي بعد قصفه بقذائف

طرابلس/القاهرة - (د ب أ):

أعلن مطار معيتيقة الدولي الليبي إغلاق مجاله الجوي بعد تعرضه لقصف بالقذائف في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية أن المطار أعلن تحويل مسار طائرة الخطوط الأفريقية إلى مطار مصراتة عقب إغلاق المجال الجوي.

وكان شهود عيان ذكروا أن أعمدة الدخان تصاعدت من داخل مطار معيتيقة بعد سقوط عدة قذائف عليه.

وفي غضون ذلك ، قصفت مقاتلات سلاح الجو التابعة لما يسمى بالجيش الوطني الليبي مساء الأربعاء مواقع وتمركزات بها عدد من "المرتزقة حاملي الجنسيات الأجنبية" في منطقة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس ، بحسب المصدر نفسه.

وذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية أن هذه العملية نفذت "بعد أن تم رصدهم من قبل وحدات الجيش الليبي".

كما نقلت عن شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة لـ"الجيش الليبي" أن "ما تبقى من مجموعات الحشد الميليشاوي (في إشارة للمسلحين الذين يقاتلون إلى جانب قوات حكومة الوفاق الوطني)،فرت من مناطق العزيزية ، بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم جراء قصف مقاتلات سلاح الجو ، مما خلف عددا من الجرحى والقتلى منهم".