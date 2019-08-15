7 خطابات من إرهابي هجوم المسجدين في نيوزيلندا

ولينجتون - (د ب أ)

قال وزير الإصلاحيات في نيوزيلندا كيلفن ديفيس اليوم الخميس إن المتهم بتنفيذ الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في مارس الماضي قام بإرسال سبع خطابات من داخل محبسه.

وقال ديفيس لمحطة "إذاعة نيوزيلندا" إنه علم أن اثنين من هذه الخطابات أرسلا إلى أم المشتبه به برينتون تارانت، وخمسة إلى أناس آخرين. وقد تم حجب خطابين آخرين.

وكان تارانت دفع بأنه برئ من الاتهامات الموجهة إليه بالإرهاب، بالإضافة إلى 51 اتهاما بالقتل و40 اتهاما بالشروع في القتل، على خلفية الهجوم الذي تم في الخامس عشر من مارس الماضي وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وكان أحد هذه الخطابات التي أرسلها تارانت البالغ من العمر 28 عاما، إلى مؤيد روسي، ظهر على موقع يميني في وقت سابق الاسبوع الجاري.

ومن المقرر بدء محاكمة تارانت التي تستمر ستة أشهر في الرابع من مايو من عام 2020. ودعا كثير من المسلمين في كرايستشيرش إلى تغيير موعد بدء المحاكمة، حيث سيوافق التاريخ الموضوع منتصف شهر رمضان والذي يبدأ في نيوزيلندا في 24 أبريل.