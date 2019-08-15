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    هجوم فيلاديلفيا.. المهاجم مستمر في إطلاق النار وإصابة 6 رجال شرطة

    12:25 ص الخميس 15 أغسطس 2019
    هجوم فيلاديلفيا.. المهاجم مستمر في إطلاق النار وإصابة 6 رجال شرطة

    أرشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    قالت السلطات الأمريكية، إن مطلق النار على رجال الشرطة بمدينة فيلادلفيا مستمر في إطلاق النار، في وقت أشارت فيه تقارير محلية إلى أن هناك مطلقين وليس واحد فقط للنار.

    وأصيب ستة رجال شرطة على الأقل في الهجوم وتم نقلهم إلى المستشفى بمنطقة نايستاون، وبحسب الشرطة فلا توجد إصابات مهددة للحياة.

    وأحاط العشرات من رجال الشرطة بالمستشفى بعد الهجوم، بحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

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