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    إطلاق نار على 5 رجال شرطة بفلاديلفيا الأمريكية

    11:36 م الأربعاء 14 أغسطس 2019
    إطلاق نار على 5 رجال شرطة بفلاديلفيا الأمريكية

    إطلاق نار على 5 رجال شرطة بفلاديلفيا الأمريكية

    القاهرة – مصراوي:
    قالت السلطات الأمريكية، الأربعاء، إن خمسة رجال شرطة بمدينة فيلاديلفيا في ولاية بنسلفانيا أصيبوا في إطلاق نار وتم نقلهم إلى المستشفى بمنطقة نايستاون.
    وأضافت أنه إلى الآن هناك شخص واحد قام بإطلاق النار.
    وأحاط العشرات من رجال الشرطة بالمستشفى بعد الهجوم، بحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

    اطلاق نار الشرطة الأمريكية ولاية فيلاديلفيا نايستاون
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