إطلاق نار على 5 رجال شرطة بفلاديلفيا الأمريكية

القاهرة – مصراوي:

قالت السلطات الأمريكية، الأربعاء، إن خمسة رجال شرطة بمدينة فيلاديلفيا في ولاية بنسلفانيا أصيبوا في إطلاق نار وتم نقلهم إلى المستشفى بمنطقة نايستاون.

وأضافت أنه إلى الآن هناك شخص واحد قام بإطلاق النار.

وأحاط العشرات من رجال الشرطة بالمستشفى بعد الهجوم، بحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

BREAKING: Reportsof officer shot near Temple University Hospital. Massive police response on Spring Garden. En route pic.twitter.com/ObD8H5nG1J — Greg Argos (@GregArgosCBS3) August 14, 2019